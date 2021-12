[아시아경제 이민우 기자] 참엔지니어링 참엔지니어링 009310 | 코스피 증권정보 현재가 1,275 전일대비 55 등락률 +4.51% 거래량 4,171,297 전일가 1,220 2021.12.29 10:59 장중(20분지연) 관련기사 참엔지니어링, 98억 규모 FPD 장비공급 계약모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 참엔지니어링, 中업체와 116억원 규모 FPD장비 공급계약 close 은 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,850 전일대비 850 등락률 +3.70% 거래량 6,227,271 전일가 23,000 2021.12.29 10:59 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]LG디스플레이, 실적 기대감에 상승세작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대" close 와 118억원 상당의 FPD장비 공급계약을 체결했다고 29일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 6.98%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr