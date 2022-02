[아시아경제 권재희 기자] 참엔지니어링 참엔지니어링 009310 | 코스피 증권정보 현재가 1,420 전일대비 145 등락률 -9.27% 거래량 8,845,509 전일가 1,565 2022.02.17 14:47 장중(20분지연) 관련기사 참엔지니어링, LG디스플레이와 118억 규모 장비 공급계약참엔지니어링, 98억 규모 FPD 장비공급 계약모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 최대주주 김인한 외 특수관계인 김규동 1인이 보유하고 있는 기명식 보통주식 전부와 경영권 양도에 나선다고 17일 공시했다.

매수인은 에이치비투자파트너스로, 매매대금 총액은 535억원이다. 매매주식수는 보통주 1462만 7750주로 이는 발행 주식의 25.39% 규모다.

회사 측은 "'변경 후 최대주주는 거래종결일 이전에 결성되는 신기술사업투자조합을 비롯해 매수인으로부터 계약상 매수인의 지위를 양수하는 자가 될 예정"이라고 덧붙였다.

