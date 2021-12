우리금융, '우리다문화어린이합창단' 단원 모집

6세~15세 다문화자녀 50명 모집

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹 우리다문화장학재단은 ‘2022년 우리다문화어린이합창단’에 참여할 다문화자녀를 모집한다고 29일 밝혔다.

우리다문화어린이합창단은 국내 다문화가정 자녀의 문화, 예술 분야 미래인재 육성을 위해 지난 2012년에 창단한 금융권 최초의 다문화 어린이 합창단이다.

선발된 합창 단원은 음악이론, 실기 및 안무 등 전문 합창 교육을 받게 된다. 또 다양한 공연과 대회 참여의 기회도 주어진다. 교육 및 공연 등의 일체의 비용은 우리다문화장학재단에서 부담하며 우리다문화장학재단 장학생 신청 시 우대 선발의 혜택도 받을 수 있다.

신청대상은 노래를 좋아하고 음악에 소질이 있는 6세~15세 다문화자녀다. 다음 달 14일까지 우리다문화장학재단 홈페이지를 통해 신청가능하다. 오디션을 거쳐 총 50명을 선발한다.

선발된 이들에 대한 교육은 내년 2월부터 매주 수요일·토요일에 우리은행 본점과 우리금융디지털타워에서 진행된다. 사회적 거리두기 지침에 따라 온·오프라인으로 병행해 수업을 진행할 예정이다.

손태승 우리금융그룹 회장 겸 우리다문화장학재단 이사장은 “우리다문화어린이합창단이 코로나19로 지친 많은 이들에게 아름다운 하모니로 힘이 됐다”며 “합창 단원들이 더욱 풍성한 교육과 공연의 기회를 받을 수 있도록 적극 지원해 나갈 것”이라고 말했다.

