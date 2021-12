GS25, '협업 도시락' 구매 80.5% MZ세대…내년 더 차별화한다

밥굽남, 이찬원, 금돼지식당, 대한곱창 등 유명 인사 및 맛집과 협업

"내년 컬래버, 가성비, 프리미엄, 건강 등 도시락 메뉴 차별화 강화할 것"



[아시아경제 김유리 기자] GS25가 올해 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 한 '컬래버레이션(협업) 도시락' 인기에 힘입어 내년 더 차별화된 도시락을 출시한다.

GS25는 식품개발팀이 올해 도시락 판매 데이터를 분석한 결과 유명 인사 및 맛집과 손잡고 선보인 협업 도시락이 MZ세대 사이에서 큰 인기를 얻었다고 29일 밝혔다. 연령별 판매 구성비는 10대 24.6%, 20대 31.8%, 30대 24.1%로 10대부터 30대까지가 80.5%를 차지했다.

GS25는 올해 MZ세대를 중심으로 협업 먹거리 상품이 인기를 끌면서 밥굽남, 이찬원, 금돼지식당, 대한곱창 등과 협업해 다양한 도시락을 선보였다. 회사 측은 "해당 상품들은 감성적인 디자인과 우수한 품질로 고객 마음을 사로잡았다"며 "굿즈 증정품, 웨이팅 프리패스 식사권, 할인 행사, 고객 참여 이벤트 등 행사와 온·오프라인 채널 홍보 활동 등으로 유명세를 타며 큰 호응을 받았다"고 말했다.

GS25는 색다른 경험과 취향을 중시하는 MZ세대 트렌드에 힘입어 내년에도 다양한 협업 도시락 상품을 출시한다는 방침이다. SNS에서 인기 있는 인플루언서와, 코로나19 영향으로 크게 성장하고 있는 레스토랑 간편식(RMR)과 협업한 도시락 상품을 매월 1회 출시할 계획이다. 간편하게 한 끼를 해결하려는 고객을 위한 '가성비 도시락', 프리미엄 식재를 사용한 '고급화 도시락', 건강한 음식을 선호하는 '건강 도시락' 등 메뉴 차별화도 진행한다.

한편 GS25는 이달 도시락 인기 상품인 '반반한고기밥상'과 'NEW정성가득도시락'의 나트륨 함량을 20~25% 절감했다. 건강에 대한 고객 관심이 증가하는 추세에 맞춰 소비자들에게 균형 잡힌 식단을 제공하기 위해서다. GS25는 내년 ▲나트륨 저감 ▲칼로리 저감 ▲당 저감 ▲구이 조리법 확대 ▲채소 식재 확대 등을 통한 건강 도시락 상품도 확대할 계획이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr