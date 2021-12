수원시, 혁신·정책 제안 '협업기관 통합업무지원시스템' 대상

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 혁신 및 정책제안 대상을 받았다.

수원시는 한국지방공기업학회가 지방 공공기관의 발전과 혁신사례ㆍ정책제안 등을 공모 평가해 우수 기관을 시상하는 '지방 공공기관 혁신ㆍ정책제안'에서 '협업 기관 통합업무지원시스템'으로 대상을 받았다고 29일 밝혔다.

학회는 1차 서류심사를 거쳐 수원시 등 3개 기관을 선정했고, 28일 선문대학교 중앙도서관에서 열린 혁신사례 발표회 후 수원시를 대상 기관으로 최종 결정했다.

수원시는 2020년 전국 최초로 민간 클라우드를 기반으로 한 '수원시 협업 기관 예산ㆍ회계 통합관리시스템'을 구축하고, 올해는 통합관리시스템과 유기적으로 연결된 인사급여복무업무 서비스를 추가해 '통합업무지원시스템'을 완성했다. 이 서비스는 2022년 1월3일 시작된다.

통합업무지원시스템 구축으로 협업기관의 업무처리 시간이 단축되고, 업무가 표준화됐다. 또 실시간 통합 모니터링으로 자료관리 투명성을 확보했고, 예산 절감 효과도 거뒀다.

수원시 관계자는 "수원시 협업기관 통합업무지원시스템은 지방공기업과 출자출연기관에서 사용하는 민간사업자 중심 ERP(예산회계인사복무급여) 서비스를 혁신해 지방공공기관에 적합한 표준업무 모델을 적용한 시스템"이라며 "전국으로 확산되면 업무 효율성이 크게 높아질 것"이라고 기대했다.

