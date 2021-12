[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 에스에이티이엔지=중국 업체와 71억 규모 피씨비본딩기 공급계약

◆ 솔루에타=종속사 디티에스, 운영자금 및 채무상환 자금 조달 위해 총 280억원 규모 유상증자 결정

◆ 한송네오텍=타법인 출자증권 취득 및 운영자금 조달 위해 19억원 상당 자사주 장외처분 결정

◆ 코오롱생명과학=운영자금 용도로 계열사 그린나래로부터 300억원 단기차입

◆ 신원종합개발=신규 사업지 관련 토지매매대금 지급 위해 단기차입금 150억원 증가 결정

◆ 민앤지=임직원 상여 지급 위해 3억원 상당 자사주 처분 결정

◆ HB솔루션=中업체와 68억원 규모 장비 공급계약

◆ 서암기계공업=권영열 각자대표 사임. 권형록 각자대표 신규 선임

◆ 솔브레인홀딩스=유양에이치씨 자회사 편입

◆ OQP=온코퀘스트파마슈티컬에서 디아크로 상호변경

◆ 동국제약=신사옥 확보 위해 서울 강남구 청담동 71-18, 71-19 토지 및 건물 827억원에 양수 결정

◆ 앱클론=재발성 또는 불응성 B세포 비호지킨 림프종 환자에서 AT101 (항-CD19 키메릭항원수용체 T세포)의 안전·내약·유효성을 평가 위한 제1/2상 국내 임상시험 계획(IND) 승인

◆ 원일특강=종속사 비엠스틸, 효성금속 흡수합병 결정

◆ 리파인=이길재 각자대표 사임. 사내이사직은 유지

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr