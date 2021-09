[아시아경제 송승윤 기자] 코스닥 상장사 원일특강 원일특강 012620 | 코스닥 증권정보 현재가 14,850 전일대비 300 등락률 -1.98% 거래량 59,781 전일가 15,150 2021.09.27 15:30 장마감 관련기사 원일특강, 단기차입금 180억으로 증가 결정원일특강, 65억 규모 관계사 주식 처분 결정원일특강, 주당 80원 현금배당 close 은 철강제조업체 효성금속의 주식 66만주를 33억원에 취득한다고 27일 공시했다.

주식 취득 뒤 원일특강의 효성금속 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

원일특강은 이번 주식 취득의 목적에 대해 "사업다각화 추진"이라고 밝혔다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr