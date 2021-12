[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

(승진 7급 이상)

◇5급

△도시과 한진규

◇6급

△총무과 권선영 △총무과 김도훈 △문화예술회관 남영필 △보건사업과 안분란 △문화예술회관 이청자 △의회사무국 전현숙 △투자유치과 전희경 △세무과 김길현 △홍보전산실 남현식 △아동청소년과 장미정 △농업정책과 이진영 △보건사업과 이경연 △수도사업소 이상호 △토지정보과 유두영 △건설과 김현수 △회계과 최선호

◇7급

△가흥2동 김주영 △의회사무국 황인경 △홍보전산실 공영숙 △봉현면 김연욱 △유통지원과 노태훈 △엑스포운영단 박정민 △이산면 이미정 △친환경농업과 이호준 △건강관리과 송승민 △첨단베어링산업지원단 김강민 △도시과 김민규 △도시과 김정열 △농업정책과 류기훈 △안전재난과 박소향 △수도사업소 배주영 △하천과 서승인 △건설과 석시연 △허가과 이정직 △회계과 임종관 △건강관리과 남형수

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr