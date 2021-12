KB손해보험, 2022년 조직개편·임원 인사…"디지털·IT 강화"

디지털IT부문 산하 부서 통합 및 신설

[아시아경제 기하영 기자]KB손해보험은 신사업과 미래 환경 변화에 신속하게 대응하고, 고객·현장 중심의 자원 집중 등을 목적으로 하는 조직개편과 임원 인사를 실시했다고 28일 밝혔다.?

이번 조직개편에서는 디지털IT부문 산하 부서의 통합과 신설이 이뤄졌다. 디지털·IT전문성을 강화하고, 마이데이터 사업의 본격적인 추진과 차세대 전산 시스템 구축 등 신사업 추진과 미래 환경 변화에 대한 신속한 대응 기반을 마련하기 위해서다. 또 CPC(고객, 상품,채널) 운영체계의 실행력을 높이고 고객 중심의 전사 데이터 거버넌스 운영 등의 기능을 강화해 고객 및 현장 중심으로 자원을 집중하고자 했다.?

채널 전문화 추진과 경쟁력 강화를 위한 조직개편도 이뤄졌다. 법인영업부문의 재편과 기업영업본부 신설을 통해 수익성 중심의 일반보험 시장경쟁력을 강화했다. 이와 함께 개인영업부문에서는 성장지역에 대한 TC채널 사업단·지점 확대를 통해 보험 영업환경 변화에 선제적으로 대응한다는 방침이다.?

또 홍보와 배구단 운영을 전담하는 브랜드전략본부를 신설해 대내외 커뮤니케이션을 강화했다.?

한편 KB손해보험은 이번 조직개편과 함께 성과창출 및 전문성 강화,체계적 인력구조 확보를 위한 임원 인사도 단행했다.

