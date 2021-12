[포토] 광주 서구 화정1동 주민들 '사랑의 연탄' 배달

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 28일 오후 광주광역시 서구 화정1동 자생단체 회원들은 돌봄이 필요한 긴급구호 세대에 사랑의 연탄을 배달했다. 따뜻한 사람들 광주지부가 주관하고 광주은행 후원으로 진행된 이날 행사를 통해 돌봄이웃 2세대에 400장의 연탄이 전달됐다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr