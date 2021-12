[아시아경제 지연진 기자] 에이티세미콘 에이티세미콘 089530 | 코스닥 증권정보 현재가 1,585 전일대비 175 등락률 -9.94% 거래량 1,642,324 전일가 1,760 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 에이티세미콘, 유증 일반공모 청약 경쟁률 83대1… “1833억 몰려”에이티세미콘, 유증 통한 재무구조 개선… “수주 확대로 실적 성장 기반 마련”[이번 주 유상증자] 9월 마지막 주 공모 일정 close 은 28일 열린 임시주주총회에서 사내이사 오상태와 사외이사 강태훈 선임안건이 가결됐다고 공시했다.

주식매수선택권 부여안건은 정족수 미달로 부결됐다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr