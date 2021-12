이재명, 장남 입시비리 의혹 "100% 거짓말…전 과목 1등급"

28일 한국지역언론인클럽 초청 토론회

"터무니없는 네거티브 너무 많아"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 28일 장남의 고려대학교 부정 입학 의혹과 관련해 "제 아들이 특별전형에 삼수해서 고려대 부정입학했다고 하는데, 100% 다 거짓말"이라고 반박했다.

이날 오후 이 후보는 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 한국지역언론인클럽 초청 토론회에서 이번 대선이 '비호감' 선거가 됐다는 지적이 나온다는 질문을 받고 "터무니없는 네거티브가 너무 많다"면서 이 같이 말했다.

이 후보는 "(국민의힘)의원 66명이 (대학입시 비리 의혹을)주장했다는 것 아닌가"라며 "제 아들은 전 과목이 1등급이고, 고등학교 때 거의 전교 수석을 놓치지 않았다"고 말했다.

그는 "지금 고려대 학점도 매우 높고 전형서류를 확인하면 알 수 있는 것인데 (국민의힘이) 일단 마구 거짓말하고 보는 것"이라고 비판했다.

이 후보는 부인 김혜경씨의 수행비서 채용 의혹에 대해서도 "제 아내가 의전용으로 누구를 뽑았다는 것도 황당무계한 일"이라면서 "제 아내가 경기도 행사에 참여한 게 손에 꼽을 정도인데, 총무 의전팀이 참여한 것으로 개인 의전을 뽑았다고 고발했다"고 말했다.

이어 "대통령은 5000만 국민의 삶을 책임지는 자리이기 때문에 권한도 막강해 그 권한에 영향을 미치는 모든 요소에 무한 검증하는 것이 맞다"면서도 "미래지향적으로, 우리의 삶을 더 낫게 바꿀 비전과 정책은 무엇인지, 실현 가능하며 실행할 능력이 있는지 빈 말이 아닌지 객관적 검증은 됐는지 등을 봐야하는데 누군가의 문제를 파헤쳐서 비난하고 책임묻고 오로지 누군가의 복수 감정을 충족시키기 위해서 마치 선거가 있는 것처럼 가는 점은 참으로 안타깝다"고 했다.

그러면서 "회고적 보복 감정을 충족시키는 복수혈전이 아니고, 국가와 국민들의 미래 희망을 만드는 미래지향적인, 창조적인 영역이 되었으면 좋겠다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr