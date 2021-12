야놀자, 인터파크 품었다…지분 70% 2940억원에 인수

[아시아경제 이준형 기자] 여가 플랫폼 야놀자가 인터파크 인수 작업을 마무리했다.

야놀자는 여행·항공·공연·쇼핑 등 인터파크 사업부문에 대한 지분 70%를 2940억 원에 인수한다고 28일 밝혔다. 야놀자는 올 10월 인터파크 사업부문 인수 관련 우선협상대상자로 선정된 후 약 2달 동안 실사를 거쳐 이날 인수를 확정했다.

야놀자는 이번 인수를 통해 여행 예약부터 이동, 숙박, 체험, 구매 등을 망라한 서비스를 제공할 계획이다. 항공권 발권량 1위 플랫폼인 인터파크의 브랜드 로열티와 서비스 경쟁력을 야놀자 기술력과 결합해 고객 중심의 항공 예약 서비스를 선보일 계획이다. 인공지능(AI) 기술도 접목해 글로벌 여행시장을 겨냥한 초개인화 서비스도 출시한다. 또한 회사는 인터파크를 글로벌 트래블테크 기업으로 적극 육성하겠다는 입장이다.

고객이 직접 상품을 구성하는 고객 맞춤형 서비스 ‘다이나믹 패키지 솔루션’도 선보인다. 인터파크 공연 예약 서비스와 결합한 새로운 패키지 여행 상품을 개발해 국내 여행객들은 물론 한류를 선호하는 해외 여행객까지 고객층을 확대하겠다는 목표다. 라이브커머스와 쇼핑 부문은 전문화된 서비스로 고도화한다.

김종윤 야놀자 대표는 “이번 인수의 핵심은 인터파크의 브랜드 로열티와 서비스 노하우에 야놀자의 기술 경쟁력, 글로벌 네트워크를 결합해 글로벌 트래블테크 기업으로 육성하는 것”이라며 “K-트래블의 혁신 가치를 인정 받고 위드 코로나 시대의 해외 여행 수요에도 선제적으로 대응하겠다”고 밝혔다.

