[아시아경제 송승윤 기자] 잠에 든 어머니를 주먹과 발로 마구 때려 숨지게 한 30대 아들이 경찰에 검거됐다.

인천 서부경찰서는 존속폭행치사 혐의로 A씨를 구속했다고 28일 밝혔다.

A씨는 지난 23일 오후 8시께 인천시 서구 가정동 한 다세대주택에서 주먹과 발로 60대 어머니를 수차례 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다.

그는 다음 날인 24일 오후 2시 56분께 "엄마가 많이 다쳐 병원에 가야 한다"고 112에 신고했다. 경찰은 신고를 받고 현장에 출동해 그의 손과 발에 혈흔이 묻은 것을 확인하고 A씨를 긴급 체포했다.

A씨는 경찰에서 "먹을 것을 달라고 했는데 계속 잠을 자 화가 나서 폭행했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. B씨는 평소 고관절 질환을 앓고 있는 A씨를 돌봐왔다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위와 동기 등을 조사하고 있다.

