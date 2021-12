[아시아경제 이승진 기자] HK콜마는 2022년 임원 인사를 실시했다고 28일 밝혔다. 발령일자는 내년 1월1일이다.

HK콜마 2022년 사장단 인사 내역

<승진>

◇사장

▶한국콜마홀딩스 기술연구원장 사장 문병석

▶HK inno.N 대표이사 사장(내정) 곽달원

<전보>

▶한국콜마홀딩스 대표이사 사장(내정) 안병준

▶한국콜마 대표이사 사장(내정) 최현규

▶콜마비앤에이치 대표이사 사장(내정) 김병묵

▶무석콜마 법인장(동사장) 허용철

▶강소콜마 법인장(동사장) 강준영

