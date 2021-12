홍준표, 윤석열에 "이준석 포용해야…핍박하면 대선 물 건너간다"

"후보가 직접 나서 갈등 관리하시길"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보의 지지율이 오차범위 내 초접전을 벌이고 있다는 여론조사 결과가 나온 가운데 28일 홍준표 국민의힘 의원은 "이준석 당 대표가 못마땅하더라도 포용하라"고 밝혔다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 윤 후보를 향해 "후보가 직접 나서서 갈등 관리를 하시기 바란다. 더 악화시키면 선거가 어려워진다"며 이같이 말했다.

그는 "여론조사는 전화 면접이 있고 ARS(자동응답방식)가 있는데, 전화 면접은 응답률이 20~30%에 이르고 ARS는 3~7%에 불과하다"며 "ARS는 우리한테 통상 5~8%까지 유리하게 나오는 게 통계 수치상 정확하다. 그건 정권교체 열망 때문"이라고 설명했다.

이어 "통상 리얼미터 등 ARS는 경향성만 보면 되고, NBS(전국지표조사) 등 전화 면접 조사는 실제 여론을 반영한다고 볼 수 있다"고 덧붙였다.

홍 의원은 "오늘 나온 ARS 조사인 '공정'의 조사조차 늘상 우리에게 5~8% 유리하게 나오는데, 1.6% 진다면 그건 여론이 심각하게 돌아간다는 것"이라며 "이 대표를 핍박하면 대선은 물 건너간다"고 주장했다.

홍 의원이 언급한 여론조사는 여론조사기관 '공정'이 <데일리안> 의뢰로 지난 24~25일 성인 1000명을 대상으로 진행한 조사다. 이에 따르면 다자대결에서 이 후보는 39.1%, 윤 후보는 37.5%를 각각 기록했다. 두 후보의 지지율 격차는 오차범위 내인 1.6%포인트로 나타났다.

이 후보는 지난 조사 대비 1.3%포인트 상승했으나, 윤 후보는 3.1%포인트 하락했다. 해당 조사는 무선 RDD ARS(100%)로 진행했으며 응답률은 6.9%다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

