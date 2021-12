동의과학대, 3주기 대학 기관평가인증 획득

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의과학대학교가 고등직업교육 평가인증원이 시행하는 ‘3주기 대학 기관평가인증’을 획득했다.

3주기 인증은 2022년 1월부터 2026년 12월까지 5년간 유효하다.

동의과학대는 2011년 1주기, 2016년 2주기에 이어 3주기 기관평가인증까지 3연속 기관평가인증을 획득했다.

기관평가인증 제도는 교육 질 향상과 교육기관 책무성 증진을 위해 2011년 도입됐으며 고등직업교육 평가인증원에서 5년 주기로 시행하고 있다.

평가는 ▲대학경영과 발전계획 ▲교육과정 ▲학사관리 및 교수학습 ▲산학협력과 평생교육 ▲학생 ▲교·직원 6개 기준, 13개 세부 기준, 30개 평가 요소를 바탕으로 종합적으로 이뤄진다. 기준을 충족해야만 인증대학으로 선정된다.

동의과학대 관계자는 “DIT 역량기반 교육과정 개발이 성공사례로 손꼽혔다”며 “현장 중심 교육과정 개발을 위해 특성화 고교와 산업체 인사로 구성된 평가위원회가 교육과정 개발 검증 절차를 거쳤다”고 말했다.

또 “외부 전문가 컨설팅으로 교육과정 신뢰도 향상과 품질 개선을 일궈냈다는 점이 높이 평가받았다”고 했다.

김영도 총장은 “동의과학대는 매년 자체 평가를 시행해 대학 전반의 교육성과를 체계적으로 분석해 교육 품질 향상을 추진해 나가고 있다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr