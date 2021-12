[아시아경제 지연진 기자] SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 32,150 전일대비 350 등락률 +1.10% 거래량 15,328 전일가 31,800 2021.12.28 11:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] SK디앤디, 지배구조 개편 효과 기대[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일SK디스커버리, SK디앤디 주식 2828억원어치 매입(종합) close 는 음성에코파크와 1068억원 규모의 연료전지 발전사업 건설공사 계약을 체결했다고 28일 공시했다.

이번 사업은 음성에코파크가 SK컨소시엄(SK디앤디:SK에코플랜트=84.37%:15.63%)이 공사도급을 받는 형태로, 계약금액은 전체 공사도급액(126,670,104,000원, 부가가치세 포함) 중 당사가 매출인식 예정인 금액을 산정했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr