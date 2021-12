[시험대 오른 빅테크]혁신 '메기'의 배신…전방위 규제 본격화

카드사 가맹점 수수료율 인하 후폭풍

규제 받지 않는 역차별 논란 재점화

일부선 금융혁신 후퇴 가능성 우려도

[아시아경제 성기호 기자] 연말 연시를 맞아 택시 호출이 급증하면서 카카오·우티·타다 등 관련 애플리케이션(앱)의 경쟁도 치열해지고 있다. 이중 타다는 지난 10월 금융서비스 앱 토스를 운영하는 비바리퍼블리카에 인수됐다. 비바리퍼블리카가 ‘전자금융업자’일 뿐 ‘금융산업의 구조개선에 관한 법률(금산법)’의 적용을 받는 ‘금융기관’이 아니기 때문에 가능했다. 반면 국내 은행들은 타다 같은 앱을 인수할 수 없다. 비금융회사 지분 취득이 금산법에 따라 15% 이내로 제한되기 때문이다.

혁신을 앞세워 금융시장에서 거침없는 행보를 보여왔던 빅테크(대형 정보기술), 핀테크(금융+기술)에 대한 역차별 논란이 재점화되고 있다. 카드사 가맹점 수수료율 인하 후폭풍으로 규제를 받지 않는 빅테크·핀테크들과의 불공정한 경쟁에 대한 반발이 거세지면서다.

시장에서는 혁신을 촉진하는 ‘메기’ 역할을 하라고 금융당국이 빗장을 열어줬더니 독점적 지위남용으로 ‘주객이 전도’됐다는 지적이 끊임없이 제기됐다. 수장이 교체된 금융당국이 취임과 동시에 ‘기울어진 운동장’을 바로잡겠다고 강조한 배경이다. 다만, 갑작스럽고 과도한 규제로 금융혁신이 후퇴할 수 있다는 우려섞인 목소리도 나온다.

28일 금융권에 따르면 7개 카드사(신한·KB국민·현대·롯데·하나·우리·BC) 노조로 구성된 카드사노조협의회는 전날 가맹점 수수료 인하 관련 기자회견을 열고 총파업 유예를 발표했다. 노조는 유예 전제조건 중 하나로 ‘빅테크와의 규제 차익 해소’를 내걸었다.

네이버페이, 카카오페이 등 빅테크 간편결제 수수료가 카드사 수수료보다 높지만 규제를 전혀 받지 않아서다. 김한정 더불어민주당 의원실에 따르면 올해까지 카드사들이 받는 가맹점 수수료는 0.8%. 네이버페이와 카카오페이는 각각 2.2%, 2.0%의 수수료를 가맹점에 부과하고 있다.

규제 차익은 실적으로도 드러난다. 네이버페이의 올해 3분기 결제액은 9조8000억원으로 전년 대비 39% 성장했다. 반면 카드사들은 지난해 1300여억원의 수수료 손실을 냈다.

데이터 공유도 금융사들이 지적하는 역차별의 사례다. 플랫폼의 락인(특정 서비스에 갇히는 것)된 고객을 상대로 빅테크가 자신들의 입맛에 맞는 것들 위주로 서비스를 할 수 있다는 주장이다.

금융권 관계자는 "공정한 게임을 위해서는 공정한 룰이 필요하다"며 "특정 기업이 ‘규제 차익’을 통해 수혜를 받는 방향 보다는 ‘동일 기능 동일 규제’의 원칙이 지켜져야 한다"고 강조했다.

일각에선 빅테크·핀테크 규제를 놓고 우려의 목소리도 나온다. 급작스러운 규제로 인해 소비자편익이 침해되고 금융 혁신이 후퇴할 수 있다는 지적에서다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr