제주소방서, 동문시장서 화재진압 훈련 진행

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서(서장 고재우)는 지난 27일 동문시장에서 전통시장의 화재대응능력 향상을 위해 ‘화재진압 훈련’을 진행했다고 28일 밝혔다.

제주소방서는 겨울철 전통시장 화재를 예방하고, 화재가 발생할 경우 신속한 대응으로 화재 피해를 경감하기 위해 전통시장 소방안전대책을 추진하고 있다.

이번 훈련은 동문시장 상가에서 화재가 발생 인근 점포로 연소가 확대되는 상황을 가정해 4개 방면으로 화재를 진압하는 전술, 초기 대량방수 훈련, 굴절차량을 이용한 고공방수 화재진압, 연소확대 저지 등을 중점적으로 훈련했다.

고재우 제주소방서장은 “점포가 밀집돼 있는 전통시장에서 화재가 발생하면 초기 대응이 가장 중요하다”며 “평소 화재예방에 유의해 주시고, 소방차량의 통행이 원활하도록 시장 관계자분들의 협조를 바란다”고 말했다.

