[인사]한국산업단지공단

◇ 승진

<본부장·실장급>

▶대구지역본부장 김종운

<팀장급>

▶인재개발팀장 김신욱 ▶세무회계팀장 나호경 ▶안전총괄팀장 김동욱 ▶강원지역본부 산단혁신팀장 이재영

◇ 전보

<본부장·실장급>

▶안전실장 권오성 ▶경북지역본부장 윤창배

<팀장급>

▶예산투자팀장 유지용 ▶클러스터사업팀장 박현정 ▶클러스터성과팀장 임정진 ▶스마트산단팀장 홍영기 ▶그린산단팀장 이강수 ▶산단정책지원팀장 마동철 ▶구조고도화기획팀장 유혜연 ▶개발사업팀장 고형석 ▶서울지역본부 입주지원팀장 박진서 ▶서울지역본부 기업성장지원팀장 신명철 ▶인천지역본부 입주지원팀장 최충혁 ▶인천지역본부 기업성장지원팀장 이창홍 ▶경기지역본부 산단혁신팀장 손종효 ▶경기지역본부 기업성장지원팀장 김호범 ▶경기지역본부 시화지사장 임찬호 ▶경북지역본부 산단혁신팀장 박병훈 ▶대구지역본부 산단혁신기획팀장 한정훈 ▶전남지역본부 기업성장지원팀장 김원섭 ▶전남지역본부 대불지사장 이민식 ▶전북지역본부 산단혁신기획팀장 유병길 ▶부산지역본부 산단혁신기획팀장 강석철 ▶울산지역본부 산단혁신기획팀장 임원택 ▶ESG·소통실장 육근찬 ▶경기반월시화스마트그린산단사업단 기획지원팀장 윤은식 ▶경북구미스마트그린산단사업단 기획지원팀장 김현서

