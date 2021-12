당정 "공급과잉에 '쌀 가격' 추가 하락 우려…20만t 시장격리 조치"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당과 정부가 쌀 초과 생산에 따른 가격 하락을 막기 위해 쌀 20만t에 대한 시장격리 조치를 조속시 실시하기로 했다.

28일 당정은 오전 국회에서 '쌀 시장격리 당정협의'를 열고, 초과생산량 27만t 중 20만t을 조속한 시일 내에 시장격리하기로 결정했다.

박완주 더불어민주당 정책위의장은 회의 후 브리핑을 통해 "정부는 이해관계자 협의 등의 절차를 거쳐 내년 1월중 20만t 매입에 대한 세부계획을 공고할 예정"이라고 말했다.

박 정책위의장은 "당초 정부는 1차 시장격리 물량을 17만t으로 제한했지만, 당에서는 비료가격과 농촌 인건비 등의 상승에 따른 농업인의 어려움을 덜 수 있도록 20만t으로 확대하는 데에 합의했다"면서 "쌀 시장격리를 속도감 있게 추진해서 문재인 정부가 어렵게 이뤄놓은 쌀값 회복 성과가 훼손되지 않도록 당정이 함께 노력하겠다"고 강조했다.

추후 나머지 7만t에 대해서는 시장상황 여건을 보며 진행할 예정이다.

이날 당정은 올해 쌀 수급상황을 점검한 결과, 신곡 수요량은 361만t인데 총 383만t이 생산돼 27만여t이 추가 생산됐다고 밝혔다. 이에 따라 산지 쌀 가격은 지난 25일 기준 20Kg당 5만1254원으로 지난 10월5일 5만6803원에서 9.8% 하락했다.

박 정책위의장은 "문 정부에서 가장 잘한 업적 중 하나가 쌀값 현실화"라면서 "물가 당국에 의해 억제된 부분을 문 정부에서 20만원대 이상으로 유지했는데 그 부분을 훼손하지 않도록 유지해나가는 부분이라고 이해해주면 좋겠다"고 설명했다.

