옥션, 가치소비 동행세일…중소기업 인기 식품 최대 27% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 옥션은 오는 30일까지 소상공인시장진흥공단과 함께 ‘가치소비를 위한 동행세일’을 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 행사에서는 소상공인들이 판매하는 건강·가공식품, 수산·반찬, 과일, 커피·음료 등 다양한 먹거리를 최대 27% 할인가에 선보인다.

전 회원에게 5000원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인되는 10% 중복쿠폰을 지급한다. 쿠폰은 ID 당 하루 1회 증정하며, 기획전 내에서 소개하는 모든 상품에 한해 사용할 수 있다.

옥션 관계자는 “비대면 장보기가 늘어나며, 소상공인들의 온라인 판로를 지원한다는 의미를 더해 이번 특별 기획전을 준비했다”며 “신선식품, 반찬거리, 가공식품 등 소상공인들의 우수 제품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 만큼 많은 관심 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr