에이치엘비, 비임상 전문 수탁기관 노터스 562억에 인수

에이치엘비는 동물실험 등 비임상 전문 임상시험수탁기관(CRO) 노터스를 인수한다고 27일 공시했다.

에이치엘비는 노터스 주식 140만5648주를 562억원에 취득, 지분 18.37%를 확보해 최대 주주가 된다.

에이치엘비는 신규 사업 진출 및 기존 사업과의 시너지를 극대화하고자 노터스를 인수키로 했다고 밝혔다.

