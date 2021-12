27일 서울시청 광장에 마련된 사랑의 온도탑에 전국 나눔 온도가 68.3도를 가리키고 있다. 사랑의 온도탑은 모금목표액의 1%가 모일 때마다 수은주가 1도씩 올라가며, 올해 목표액은 3천 700억 원이다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.