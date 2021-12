이재명, 日대사 만나 “한일관계 미래지향적으로 가야”…총리 만남도 제안

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 27일 주한일본 대사와 만나 한일 관계에 대해 “서로 있는 사실들을 인정하고 이해하고, 그리고 좀 더 미래지향적으로 협력해나가는 것이 바람직하다”고 말했다.

이 후보는 이날 오전 여의도 당사에서 아이보시 고이치 대사와 만나 “일본과 한국의 관계는 다층적이다. 국가와 국가 간의 추상적 관계, 또 국민과 국민들의 관계, 정치 또는 정치세력과 정치세력 간의 관계로 이루어져 있다”며 “정치적 판단은 시기에 따라 다를 수 있다. 국가 간 관계라는 것도 현실적으로는 가끔 출렁거릴 수 있다”며 이같이 말했다.

이 후보는 “업무 차 일본을 몇 차례 방문했는데 확실히 직접 가서 일본 국민을 만나 보니 달랐다. 표면적이었겠지만 성실하고 겸손하게 대해주셔서 일본에 대한 인상이 정말로 많이 바뀌었다”며 “일본의 문화와 마음을 이해하게 되어서 문화교류나 국민 간의 상호 방문 교류라는 것이 중요하다고 생각하게 됐다”고 밝혔다.

이에 아이보시 대사는 “이 후보 캠프에서 나온 일본어로 된 이 후보 관련 자료를 봤다”고 화답했다.

이후 비공개 면담에서 이 후보는 아이보시 대사에게 기시다 후미오 일본 총리와의 만남을 제안했다고 배석한 김준형 전 국립외교원장이 전했다.

김 전 원장은 “이 후보는 총리 취임을 축하하고 가능한 한 빨리 만나 허심탄회하게 조건 없이 만날 수 있도록 부탁했다”며 “대사는 보고서를 올리고 전언하겠다고 약속했다”고 말했다.

징용공 문제나 후쿠시마 오염수 방류 문제 등의 언급은 오고가지 않은 것으로 알려졌다.

김 전 원장은 “이 후보는 한일관계가 어려운 것은 양쪽에 손해라고 했다. 국제관계는 상호관계기 때문에 서로 이득이 되는 관계로 발전해야 한다는 것을 강조했다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr