산청군, 선비문화 교육 산실 ‘몽학관(夢鶴館)’ 건립 추진

역사관광자원 활용…주민을 위한 여가 공간 확충 기대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 선비문화의 고장 경남 산청군이 옛 선현들의 삶과 지혜를 계승하는 산실이 될 유림회관 ‘몽학관(夢鶴館)’ 건립사업을 추진한다.

27일 산청군에 따르면 몽학관은 20억원의 사업비를 투입해 단성면 성내리 목화공원 인근 2000㎡ 부지에 건립되며 오는 2022년 상반기 중 준공 예정이다.

몽학관이 완성되면 그동안 지역 내 향교를 중심으로 이뤄져 오던 청소년·군민 대상 인성·예절교육과 유교 경전 교육 등을 한자리에서 진행할 수 있게 된다.

남부권역 유림 뿐 아니라 지역주민들의 교류 장소로 활용되는 것은 물론 청소년 대상 충효 교실 등 유교문화 교육의 장으로 운영될 방침이다.

특히 조선시대 실천유학의 대가 남명 조식 선생의 선비정신을 잇는 역사문화 교육시설로 자리매김할 것으로 기대된다.

몽학관은 옛 단성현 객사로 사용됐던 몽학관(夢鶴館)을 본떠 한옥으로 건립될 예정이다.

단성현 객사는 지금의 단성초등학교 자리에 있었던 건물로 이곳은 옛 단성현 동헌이 있었던 곳으로 알려져 있다. 현재 단성초등학교에는 옛 몽학관의 주춧돌이 아직 남아있다.

새로 지어질 몽학관 내부는 강의실과 유림 사무실, 전교실 등으로 구성된다.

군 관계자는 “몽학관은 지역주민에게는 전통 선비문화의 가치를 알리는 장으로, 자라나는 청소년에게는 선현들의 삶과 지혜를 통해 올바른 가치관을 정립할 수 있는 교육 공간으로 활용될 것으로 기대한다”고 했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr