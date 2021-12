[아시아경제 정동훈 기자]코로나19로 인한 집합금지 시간 제한인 오후 9시를 넘어 실내 스크린골프장을 운영한 업주와 손님들이 적발됐다.

27일 경찰에 따르면 서울 은평경찰서는 전날 오후 9시 50분께까지 영업을 한 은평구의 한 스크린골프장 업주 A(57)씨 등 2명과 손님 17명을 감염병예방법 위반 혐의로 단속했다. 경찰은 오후 9시 44분께 '문을 잠그고 영업하는 실내 골프장이 있다'는 112 신고로 출동해 출입구를 차단했다.

경찰은 적발된 19명을 관할 구청에 통보했다. 구청은 이들의 방역수칙 위반 사항을 검토한 뒤 경찰 고발 여부를 판단할 방침이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr