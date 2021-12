대구시, 새해부터 범안로 통행료 50％ 인하

삼덕·고모요금소 적용, 내년 상반기 하이패스 차로 증설도

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 대구시가 시민의 경제적 부담을 줄이고 이동권을 확대하고자 유료도로인 범안로 삼덕요금소와 고모요금소 통행료를 내년 1월 1일부터 차종별로 최대 50%까지 인하한다.

1월 1일 0시를 기점으로 범안로 삼덕요금소와 고모요금소의 통행료는 경차 100원, 소형차 300원, 대형차 400원으로 줄어든다.

통행료 인하는 지난 11월 16일 개최한 대구시 통행료심의위원회 심의에서 가결됐으며 현재 요금징수시스템 조정과 표지판 정비, 홍보 등 막바지 준비가 한창이다.

시는 삼덕요금소 안심 방향과 고모요금소 안심 방향에 내년 상반기 내 하이패스 차로를 하나씩 추가 설치할 예정이다.

통행료 인하와 내년 초 4차 순환도로 개통으로 범안로의 통행량이 향후 5년간 점진적으로 20% 정도까지 증가할 것으로 전망했다.

비대면 통행료 결제 비율이 늘어나고 출·퇴근 시간 하이패스 차로 지·정체 문제와 교통사고 위험도 해소될 것으로 기대했다.

권영진 시장은 “통행료 인하가 코로나19로 어려워진 시민의 삶과 지역경제에 조금이라도 도움이 되길 바란다”며 “하이패스 추가 설치 등 안전하고 쾌적한 도로를 만드는 노력을 멈추지 않을 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr