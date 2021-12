무인 로봇카페 비트, 초소형 매장 광교더샵점 오픈

[아시아경제 임혜선 기자] 다날의 푸드테크 전문 기업 비트코퍼레이션은 무인 로봇카페 ‘비트(b;eat)’의 초소형 매장인 ‘비트박스 익스프레스’의 첫 매장 광교더샵점이 문을 열었다고 27일 밝혔다. 매장 규모는 7.5평이다.

이번에 신규 오픈한 광교더샵점은 최근 비트코퍼레이션이 초소형 매장 확대 프로모션 겸 소상공인들과의 상생을 위해 시작한 비트박스 익스프레스 예비사업주 대상 인테리어 비용 지원 사업을 통해 탄생한 초소형 로봇카페 비트 1호 매장이다.

최근 비트코퍼레이션은 비트박스 익스프레스 예비사업주 선착순 50명에게 각 매장당 인테리어 비용 1500만원을 지원하며, 초기 투자금 2900만원부터 창업이 가능하다고 발표했다. 비트박스 익스프레스는 6평 안팎의 초소형 로봇카페 비트 매장을 말한다.

비트박스 익스프레스는 약 5~7평가량 최소한의 공간과 적은 임대료, 최소한의 초기 투자금으로 24시간 무인 카페를 창업할 수 있다는 비트의 이점을 극대화한 초소형 매장이다. 로봇 바리스타인 비트가 주문 접수, 커피와 음료 제조, 결제 등 1인 다역을 하면서도 차지하는 공간은 약 3평에 불과하기 때문이다.

비트코퍼레이션은 비트박스 익스프레스 첫 매장인 광교더샵점을 오픈한 사업주에게 내부 기본공사, 가구 공사, 외부 노출면 공사 등의 항목으로 구성된 점포개설금 1500만 원을 지원했다. 그 외에도 무인 로봇카페 관리 및 유지보수 업무인 ‘비트바이저’ 무료 교육과 초기 홍보물 지원하고, 기술 및 운영 지원을 지속할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr