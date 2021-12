장성경찰서, 청소년 유해업소 지도단속 활동 전개

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성경찰서(서장 배승관)는 연말연시 들뜬 분위기 속에 수능을 마친 청소년들의 탈선과 범죄 예방을 위해 ‘청소년선도 및 유해업소 지도단속 활동’을 전개했다고 27일 밝혔다.

장성경찰은 이달 한 달 동안 총 4회에 걸쳐 여성청소년계 주관으로 장성교육지원청, 장성군청, 청소년상담복지센터 등 유관기관 합동으로 유해업소 지도단속 활동을 진행했다.

장성군 일원에서 실시된 이번 활동은 공원, 유흥가 등 범죄 취약지 순찰, 배회 청소년 안전 귀가 지도, 학교폭력 예방 홍보물 배부, 청소년 음주·흡연 등 탈선 예방에 집중했다.

특히 주류와 담배를 취급하는 편의점 등 업소 종사자를 대상으로 청소년 유해약물 판매금지 및 주민등록증 등 신분증을 통한 철저한 연령 확인을 당부했다.

장성경찰서 관계자는 “코로나19 확산으로 사회적 거리두기가 강화된 때에 수능을 마친 청소년들의 무분별한 행동과 탈선이 우려된다”며 “안전하고 건강한 연말연시가 될 수 있도록 보호자와 지역민들의 특별한 관심과 주의를 당부드린다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr