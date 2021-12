'반도체 수출 증가' 경기도 11월 수출 126억 달러‥ 역대 최고

올해 9개월 연속 100억 달러 상회‥ 역대 11월 중 최고 실적 경신

반도체, 전체 수출의 약 35% 차지‥ 對中 수출 28% 증가

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 반도체 수출 증가에 힙입어 올해 11월 수출액이 지난해 같은 기간의 101억 달러보다 약 24% 증가한 126억 달러를 기록했다.

28일 도에 따르면 지난달 도의 수출액 규모는 11월 한 달간 우리나라 전체 수출의 20.8%에 해당하며, 전국 광역 지자체 중 최대 규모에 달하고 지난 3월부터 9개월 연속 수출액 100억 달러를 상회하고 있다.

특히 도가 지난 7월 기록했던 2021년도 최고 월별 수출액 120억 달러를 훨씬 웃돌며 올해 월 최고 수출실적을 경신했다. 도의 역대 11월 수출액 중 가장 높은 실적이기도 하다.

올해 도의 1~11월 누적 수출실적은 전년도 같은 기간 1042억 달러보다 19.8% 증가한 1249억 달러로, 지난해 도 전체 수출액 1152억 달러를 초과하기도 했다.

품목별 수출은 도 전체 수출의 약 35%를 차지하는 반도체가 지난 6월부터 6개월 연속 수출액 40억 달러를 넘었으며, 올해 1~11월 누적 수출액이 전년도 같은 기간보다 23.2% 증가했다.

자동차의 경우 차량용 반도체 부족 현상으로 11월 수출이 다소 주춤했으나, 1~11월 누적 수출액 기준으로는 40.3%가 증가했다.

11월 당월 주요 수출국은 최대 수출국이자 도 수출의 37%를 차지하는 중국에는 전년도 같은 기간보다 28% 증가한 45억 8000만 달러치를 수출했다. 대중 수출의 주요 품목인 반도체가 44% 증가하고, 이어 평판디스플레이 및 센스(+21%), 광학기기(+145%) 순으로 선전했다.

2대 수출국인 미국에는 전년도 같은 기간보다 32.9% 증가한 16억 7000만 달러치를 수출했다. 대미 수출의 주요 품목인 반도체가 32% 증가하고, 자동차는 최근 차량용 반도체 공급 부족에도 불구하고 52% 증가세를 보였다.

3대 교역국인 베트남에는 전년도 같은 기간보다 5.6% 증가한 11억 4000만 달러의 수출 기록을 세웠다. 주요 품목은 평판디스플레이 및 센서(+30%), 무선통신기기(+6%). 기구 부품(+23%) 순으로 증가세가 나타났다.

도는 이 같은 성과는 도 내 중소기업의 온·오프라인 전시회 참가와 온라인 수출 상담 등이 주효했기 때문으로 분석했다.

류광열 경제실장은 "내년에도 수출중소기업의 애로사항을 수출지원 정책에 반영하고 코로나19 장기화에 대한 수출 대응으로 기업들이 수출에 어려움을 겪지 않도록 하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr