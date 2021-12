[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 검은 호랑이해를 맞아 ‘쏘랑이치킨’을 출시한다고 27일 밝혔다.

호랑이 기운을 담은 쏘이치킨이라는 뜻의 쏘랑이치킨은 짭조름하면서도 매콤한 간장 양념으로 만들어졌다. 깊고 진한 간장에서 느껴지는 감칠맛과 호랑이 기운처럼 끝에 서서히 올라오는 매콤한 맛이 특징이다.

KFC는 쏘랑이치킨과 함께 프리미엄 닭다리 통살로도 깊은 간장의 맛을 즐길 수 있는 ‘쏘랑이블랙라벨치킨’를 동시에 선보인다.

다음 달 3일까지 블랙라벨치킨 4조각과 쏘랑이블랙라벨치킨 4조각으로 구성된 반반버켓을 1만4900원에 할인 판매한다.

또 공식앱을 통해 검은 호랑이해 맞이 신메뉴 출시 기념 프로모션도 진행한다. KFC 앱 내 생일 인증을 완료한 호랑이띠 고객에게는 쏘랑이치킨 2조각을 무료로 받을 수 있는 앱쿠폰을 증정한다.

