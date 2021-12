오후 9시까지 3774명 확진… 전날보다 1281명↓ (종합)

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 대확산이 이어지면서 고강도 사회적 거리두기가 시행되는 가운데 26일 전국에서 코로나19 신규 확진자 발생이 잇따랐다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 전국 17개 시·도에서 이날 0시부터 오후 9시까지 코로나19 신규 확진자는 총 3774명이 늘었다. 전날 같은 시간 집계치 5055명보다는 1281명 적고, 일주일 전인 지난 19일 4896명보다는 1122명 적다. 집계를 마치는 자정까지 남은 시간을 고려하면 27일 0시 기준 신규 확진자는 4000명대를 기록할 전망이다.

신규 확진자는 수도권에서 68.9%(2602명)이 나왔다. 서울 1276명, 경기 1092명, 인천 234명 등이다. 비수도권에서는 총 1172명이 나왔다. ▲부산 263명 ▲대구 131명 ▲충남 128명 ▲강원 120명 ▲경남 118명 ▲전북 84명 ▲경북 71명 ▲충북 60명 ▲광주 59명 ▲울산 42명 ▲대전 40명 ▲전남 30명 ▲제주 16명 ▲세종 10명 등이다. 17개 광역지자체에서 모두 확진자가 발생했다.

최근 1주간(12.20∼26) 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 일별로 5316명→5194명→7455명→6917명→6233명→5842명→5419명이다. 지역발생 주평균 확진자 수는 5982.7명으로 8일 연속 감소세를 보이고 있다.

