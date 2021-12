"돈 부족해서…" 백신 17번 대신 맞고 돈 받은 인도네시아 남성

[아시아경제 황수미 기자] 인도네시아의 40대 남성이 돈을 받고 17차례에 걸쳐 코로나19 백신을 대신 접종한 사실이 알려져 논란이다.

24일(현지 시각) 아사히신문에 따르면 이달 중순 인도네시아 중부 술라웨시섬에서 한 남성(49)은 자신의 SNS를 통해 백신 접종 대행 사실을 공개했다.

그는 영상 속에서 "백신 접종 대상자들에게서 1인당 10만~80만 루피아(약 8400~6만7000원)씩을 받고 대신 주사를 맞았다"고 말했다.

이 영상은 순식간에 전국에 퍼지면서 논란이 됐다.

경찰은 현행법 위반으로 보고 즉각 이 남성에 대한 수사에 착수해 실제로 최소 8명에 대해 백신 접종을 대행한 사실을 확인했다.

이 남성은 현지 언론을 통해 "3개월 전부터 경제적인 이유로 백신 접종 대행을 시작했다"고 밝혔다.

그는 하루에 3명의 접종을 대행한 날도 있었다며 "접종 장소에서 의뢰인의 신분증 사본을 제시하고 주사를 맞았다"고 했다.

이와 관련해 경찰 관계자는 "접종 대행업이 국내에서 횡행하고 있을 가능성이 있으므로 접종 종사자들이 본인 여부 확인을 강화할 필요가 있다"고 아사히에 전했다.

실제로 인도네시아에서는 가짜 백신 접종 증명서가 유통되고 있는 것으로 전해졌다. 또 위조 증명서 판매업자들이 잇따라 경찰에 체포되고 있다.

한편 최근 세계 곳곳에서는 백신을 맞지 않기 위한 사기 수법이 기승을 부리고 있다.

지난 22일 일간 라 레푸블리카 이탈리아 현지 언론 보도에 따르면 현직 간호사가 몇몇 시민들에게서 돈을 받고 허위로 백신을 놔준 혐의로 체포됐다.

지난 11일에는 돈을 받고 코로나19 백신을 하루에 10여 회 접종한 뉴질랜드 남성이 사연이 전해지기도 했다.

