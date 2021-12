농식품부, 식품R&D에 5년 간 450억원 투입…신규과제 31개 선정

[세종=아시아경제 김현정 기자] 농림축산식품부가 내년도 식품 분야 연구개발(R&D) 사업의 신규 과제 31개를 선정해 향후 5년간 450억원을 투입한다.

농식품부는 26일 신규과제 중 24개는 지정공모과제, 나머지 7개는 자유응모과제로 구분해 연구수행기관을 공개 모집한다며 이 같은 내용을 밝혔다. 지정공모과제 예산은 ▲ 탄소중립 실현을 위한 기술 혁신 ▲ 식품 제조 기반기술의 확보 ▲ 미래 유망 분야 육성에 중점을 두고 편성됐다.

우선 '2050 탄소중립 시나리오'를 이행하기 위해 대체식품과 친환경 식품 포장 기술개발에 139억원이 투입된다. 전통 식품 생산공정 스마트화 등 식품 제조 기반기술을 확보하는 데는 105억원이 배정됐으며, 기능성 소재 등 건강관리 식품의 산업화에 필요한 기술 등 유망분야 성장을 위한 연구과제에는 130억원을 지원키로 했다.

자유응모과제는 연구자가 주제를 제안하면 정부가 이를 심사해 선정하는데 약 7개 과제에 17억원이 투입된다.

농식품부는 과제를 수행하는 기업에 사업화를 위한 컨설팅 전문가를 소개해주거나 기술소개서 작성을 지원할 계획이다. 신규과제 공모 기간은 내년 1월 11일∼2월 15일이다. 구체적인 내용은 농림축산식품부 홈페이지나 농림식품 연구개발사업 통합정보서비스에서 확인 가능하다.

