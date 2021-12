[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 24일 대한전문건설협회 서울특별시회에서 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금 500만 원을 기탁했다고 밝혔다.

희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업은 서울시와 사회복지공동모금회가 추진하는 민관협력사업으로 어려운 이웃을 위해 성금을 전달하는 이웃사랑 운동이다.

이날 기탁식에는 유성훈 금천구청장, 신현모 대한전문건설협회 서울특별시회 수석부회장 등 4명이 자리했다.

대한전문건설협회 서울특별시회는 전문건설업의 육성발전을 위해 제도개선과 기술향상을 위한 사업을 수행하는 기관으로 지난 2019년에도 금천구에 쌀 10kg 50포대를 기증했다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19로 어려운 상황에서도 금천구의 어려운 이웃을 위한 기부에 동참해주신 대한전문건설협회 서울특별시회 관계자분들께 감사드린다”고 말했다.

