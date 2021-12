엄격해진 금융당국…가계대출 위반 금융사 6곳 제재

[아시아경제 성기호 기자] 금융당국이 최근 대출 규제를 어긴 금융사 6곳을 제재 했다. 금융당국이 내년에도 가계 부채 관리 강화에 힘쓸 방침이라 이를 어기는 금융사에 대한 제재 또한 엄격해질 전망이다.

26일 금융권에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 대출 규제 위반과 관련해 최근 DB손해보험과 푸본현대생명, 현대카드, 한국캐피탈, 웰컴저축은행, 제이티친애저축은행을 제재했다.

DB손해보험은 금융당국과 협의한 총량 관리 목표를 초과하고도 가계대출을 늘리다가 경영 유의 제재를 통보받았다. 푸본현대생명은 가계 대출 신규 취급 한도 설정 및 관리와 관련해 미흡한 부분이 적발돼 경영 유의를 부과받았다. 현대카드는 가계 대출 관리 체계 강화를 주문받으며 경영 유의와 개선 조치를 받았다.

한국캐피탈은 신용대출 리스크 관리 및 대손충당금 산정 업무 미흡 등으로 경영 유의와 개선을 주문받았다. 웰컴저축은행은 가계 대출 증가에 대응한 리스크 관리 체계가 미흡한 점을 지적받으며 경영 유의와 개선을 요구받았다. 제이티친애저축은행은 가계신용 대출 취급액이 총대출에서 높은 비중을 차지하고 있어 대출 고객의 신용 위험 및 상환 능력 등 신용 리스크의 적절한 평가가 필요한데 미흡한 것으로 지적받았다.

금융당국의 이러한 가계 대출 규정 위반에 대한 강력한 제재는 내년에도 지속될 것으로 보인다.

정은보 금융감독원장은 지난 21일 송년 기자간담회에서 내년에도 가계대출 총량 관리가 불가피하다면서 가계대출 규제를 회피하려는 기업 대출에 대해서는 검사를 통해 부동산 투자 등에 활용된 사례가 발각되면 원칙에 따라 처리할 것이라고 밝힌 바 있다.

