[아시아경제 장세희 기자]전남 순천시 야산에서 25일 발생한 산불 진화 작업이 강한 바람과 영하권 추위로 난항을 겪으며 인근 주민 22명이 대피했다.

산림청에 따르면 이날 오후 3시 24분께 순천시 서면 판교리 야산에서 불이 났다.

산림당국은 드론 2기와 인력 189명을 긴급 투입해 진화작업을 하고 있지만 강한 바람으로 불길을 잡는 데 어려움을 겪고 있다.

당국은 산불 확대를 막기 위한 저지선을 구축하는 한편 불이 확대될 것을 대비해 위험 지역에 거주하는 주민 22명을 대피시킨 상태다.

한편 당국은 날이 밝는 대로 헬기 9대를 동원해 산불을 완전히 진화한다는 계획이다.

