[포토]중랑구, 창업생태계 활성화 위해 성균관대-킹고스프링과 협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 24일 성균관대 글로벌창업대학원(원장 김경환) 및 킹고스프링(대표 정진동)과 중랑창업생태계 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 교육 및 투자 전문기관과의 협력체계를 구축해 중랑창업지원센터를 중심으로 첨단 산업 중심의 창업생태계를 조성하기 위해 마련됐다.

협약 내용에 따르면 성균관대 글로벌창업대학원은 창업기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 교육 프로그램, (비)학위 과정 등을 운영한다.

킹고스프링은 중랑창업지원센터에 상주, 우수 스타트업을 발굴·유치하고 맞춤형 멘토링, 투자유치 등을 지원한다.

류경기 중랑구청장은 “앞으로 두 기관과 긴밀히 협력해 잠재력 있는 우수 스타트업을 지역에 유치하고 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “지속적인 창업생태계 조성을 통해 일자리 창출 및 지역경제 발전에 기여하도록 노력하겠다”고 말했다.

지식산업2센터에 들어설 중랑창업지원센터는 내년 1월 문을 열고 입주 기업에게 MZ세대 트렌드에 맞는 업무공간을 제공하며 이번 협약에 따라 각종 교육 프로그램과 투자연계도 지원하는 등 체계적인 발전을 도울 계획이다.

