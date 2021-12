[아시아경제 박종일 기자] 마포구 교구협의회가 24일 마포구(구청장 유동균)에 성금 2200만 원을 기탁했다.

마포구 구청장실에서 열린 기탁식에는 마포구 교구협의회 회장 황신기 목사를 비롯한 7명의 교구협의회원이 참석해 마포구에 성금을 전달했다.

기탁 받은 성금 1000만 원은 마포인재육성장학재단(이사장 박홍섭)에 전달, 1200만 원은 ‘2022년 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업에 사용될 계획이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr