[아시아경제 장세희 기자]25일 스위스에서 새벽 규모 4.1의 지진이 발생했다고 연방 정부 산하 스위스지진서비스(SED)가 전했다.

SED에 따르면 지진은 이날 오전 0시 59분 중서부 쥐라 칸톤(州)의 포렌트루이에서 남서쪽으로 14㎞ 떨어진 곳에서 일어난 것으로 확인됐다. 진원의 깊이는 약 5.9㎞다.

이후에도 규모 1.5~1.9의 여진이 세 차례 발생했다.

