우리은행, '우리팬 리포터' 2기 우수패널 시상식 개최

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 금융소비자 보호 강화와 고객 소통을 위한 고객패널인 ‘우리 팬 리포터’ 2기 우수패널 시상식을 개최했다고 26일 밝혔다.

‘우리 팬 리포터’는 금융소비자 보호 강화 및 고객 소통을 위해 지난해부터 운영하고 있는 우리은행 고객패널 제도다.

지난 5월 선발된 '우리 팬 리포터' 2기는 세 차례의 비대면 간담회를 통해 우리은행 상품개발 직원과의 활발한 온라인 소통을 펼쳤다. 이들은 우리은행의 대표 비대면 판매 채널인 우리원뱅킹, 원컨시어지 및 마이데이터 서비스 등에 대한 참신한 아이디어를 제안했다. 이후 우리원뱅킹에 고령자 이용 편의성 향상을 위한 메인화면 개선, 회원가입 프로세스 개선 등 30여개의 개선과제가 채택됐다.

또한 지난 3일 개최된 ‘금융소비자보호 내부통제위원회’에 우수패널이 직접 비대면 화상회의에 참여해 권광석 우리은행장을 비롯한 임원들과 함께 ‘우리 팬 리포터’ 2기 제안활동 및 성과를 직접 공유하고 토론하는 시간도 가졌다.

우리은행 관계자는 “우리 팬 리포터의 다양한 제안 활동을 통해 고객 불편사항을 적극적으로 개선해 나가겠다”며 “앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울여 적극적으로 소통해 금융소비자보호를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr