우리금융, 자동차금융 플랫폼 '우리원카' 출시

우리은행·우리카드·우리금융캐피탈 협업

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹은 자동차금융 통합 플랫폼 '우리원카'를 출시했다고 26일 밝혔다.

'우리원카' 플랫폼은 자동차금융에 강한 우리금융캐피탈을 중심으로 우리은행, 우리카드 3개의 자회사가 프로젝트에 참여했다. ▲나의 대출한도 ▲우리원 픽 ▲우리차고 등의 주요 서비스를 통해 차별화된 경쟁력을 갖췄다.

‘나의 대출한도’는 한 번의 조회로 우리은행, 우리카드, 우리금융캐피탈의 금융상품을 통합 제공하는 서비스다. 금융상품은 신차대출, 중고차대출, 신용대출, 전환대출 등으로 구성돼 있다. 결과 화면에서 고객 조건에 맞는 최적의 금융상품을 제시해 여러 곳에서 조회하는 번거로움을 줄여준다.

‘우리원 픽’은 고객에게 간단한 질문을 통해 받은 답변을 기준으로 맞춤형 금융상품을 추천하는 서비스다. 다양하고 복잡한 금융상품 선택이 어렵게 느껴질 수 있는 고객에게 맞춤형 금융상품을 제시한다. ‘우리차고’는 본인 명의의 차량번호를 등록하면 차량정보, 내차시세, 정기검사일정 등의 차량 관리 서비스를 이용할 수 있는 서비스다.

우리금융그룹 관계자는 “향후 그룹시너지를 더욱 확대해 고객에게 필요한 서비스를 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr