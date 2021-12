[아시아경제 이관주 기자] 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 15,350 전일대비 150 등락률 +0.99% 거래량 98,602 전일가 15,200 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 동부건설, 615억원 규모 공동주택 신축사업 수주동부건설, 1431억 규모 인천 검단 아파트 공사 수주연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 은 경기 동두천시 생연동 가로주택정비사업 공동주택 신축공사를 수주했다고 24일 공시했다. 계약금액은 836억8229만원이다.

