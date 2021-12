에어프레미아, '인천-싱가포르' 국제선 화물 운항 개시

[아시아경제 이동우 기자] 에어프레미아는 인천-싱가포르 노선으로 국제선 취항을 시작한다고 24일 밝혔다.

해당 노선은 매주 금요일 인천국제공항에서 오후 8시 30분 출발해 다음날 새벽 2시 싱가포르 창이공항에 도착한 후 다시 인천국제공항에 10시 10분 도착하는 일정이다.

다만 회사는 코로나19 상황으로 인해 당분간 벨리카고를 활용한 화물 운항으로 띄운다. 화물 운항은 매주 금요일 주 1회 운영한다. 내년 1월 중반 화물 중심으로 베트남 노선을 추가 여부를 검토 중이다.

에어프레미아의 787-9(드림라이너) 기재는 중형기로써 화물 탑재량이 16~18t에 달한다. 저비용항공사(LCC)의 소형기가 보통 4~5t의 화물 탑재가 가능한 것과 비교하면 약 4배 이상 더 실을 수 있다.

아울러 항공기 컨테이너(ULD)를 통한 소형기가 취급하기 어려운 대형화물, 고부가가치화물 등의 적재가 가능하다. 높은 운임의 화물 뿐 아니라 화물칸의 온도조절도 가능해 의약품, 농수산물 등 특수화물 운송도 용이하다.

유명섭 에어프레미아 대표는 “오미크론 확산 등 코로나19 상황으로 국제선 여객 운항이 쉽지 않은 상황에서 에어프레미아는 중형기의 이점을 최대한 활용하여 화물 사업으로 인한 수익을 창출하고, 내년 상반기 코로나19 추이를 주시하며 여객 노선의 확대를 추진할 예정”이라고 말했다.

한편, 에어프레미아는 지난 11월 글로벌 항공화물서비스 업체인 ECS그룹과 국제선 화물 총판 계약(GSA)을 체결하고, 본격적인 항공화물 영업을 시작했다. 에어프레미아는 세계적인 네트워크와 시스템을 보유한 글로벌 선진업체와 운영 전반에 걸친 협력을 바탕으로 보잉 787-9 중형기의 넉넉한 벨리카고를 활용하여 에어프레미아의 화물사업을 확장 및 발전해 나갈 예정이다.

