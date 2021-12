심상정 “정략적 사면으로 국민통합 이룰 수 없어..‘촛불부정’ 하는 것”

[아시아경제 구채은 기자] 심상정 정의당 대선 후보가 24일 박근혜 전 대통령 사면에 대해 “국정농단 주범의 반성도 사죄도 없는 사면은 그 자체로 ‘촛불부정’”이라며 강하게 비판했다. 국민통합은 역사와 정의로 바로세우는 것으로부터 시작되는 것이지, 정략적인 사면으로 이뤄질 수 없다고도 했다.

심 후보는 이날 소통관에서 기자회견을 열고 “박근혜 전 대통령은 지금까지 단 한번도 본인의 권력사유화와 국정농단에 대해 통절한 반성과 사과를 한 적이 없다. 오히려 지금까지도 정치의 희생양인 것처럼 행동해왔다”며 이같이 말했다. 전두환, 노태우 사면을 언급하며 “결코 국민통합으로 이어지지 않았다”고도 했다. 그는 “오히려 대한민국의 현대사를 왜곡시키는 결과를 낳았고, 그 후유증은 지금 대선후보들의 전두환 재평가로 여실히 드러나고 있다”고 강조했다.

심 후보는 “대통령 개인의 동정심으로 역사를 뒤틀 수는 없는 일이고, 적어도 촛불로 당선된 대통령이 사면권을 행사해서는 결코 안 될 사안”이라며 “역사의 물줄기를 바꿀 수 있는 중대한 사면에 최소한의 국민적 동의도 구하지 않았다. 국민통합이라는 말은 함부로 꺼내지 않기 바란다”고 지적했다.

시점도 문제라고 했다. 그는 “지금 대선 국면에서 거대 양당 후보가 모두 사법적 심판대 위에 올라있다. 이러한 상황에서 현직 대통령이 나서서 시민이 확립한 대통령의 윤리적 사법적 기준을 흔드는 행위는 매우부적절하다”고 비판했다.

