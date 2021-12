[아시아경제 김유리 기자] 24일 서울 송파구 잠실동 '제타플렉스 잠실점' 1층 와인전문숍 '보틀벙커'에 오픈 전부터 입장 대기줄이 생겼다.

보틀벙커에서는 오는 29일까지 오픈 특가 행사를 진행, 다양한 와인과 위스키를 할인된 가격에 선보인다. 대표적인 상품으로는 'LAN 그란 리제르바(750㎖)', 'LAN 리제르바(750㎖)' 등이 있다. 24일과 25일에는 '조셉펠프스 인시그니아17'을 일별 30병 한정으로 선보인다.

'보틀벙커'는 '와인의 모든 것, 보틀벙커에 없으면 어느 곳에도 없다'는 콘셉트로 와인 토탈 서비스를 제공하는 1322㎡(약 400평)규모 와인 전문숍이다.

