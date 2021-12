심승섭 전 해군참모총장, 윤석열 캠프로

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]심승섭 예비역 대장이 윤석열 대선 후보 선거대책위원회에 합류했다.

24일 국민의 힘은 “심 전 총장의 선대위 합류로 문재인 정권의 초대 육군·해군·공군 참모총장 전원이 윤 후보를 지지하게 됐다”고 밝혔다. 심 전 총장은 앞으로 윤 후보 선대위에서 국방안보특보를 맡을 예정이다.

해사 39기 출신인 심 전 총장은 해군 1함대사령관과 해군본부 정보작전참모부장, 합동참모본부 전략기획본부장 등을 역임, 해상작전 전문가로 꼽혔다.

심 전 총장은 "문재인 정부의 실패한 국방·안보 정책을 더불어민주당 이재명 후보가 계승한다면 대한민국은 심각한 안보 상황에 직면할 수 있다는 위기감에 윤 후보 선대위에 합류하게 됐다"고 밝혔다.

앞서 문재인 정권에서 해병대사령관을 지낸 전진구 예비역 중장과 연합사부사령관을 지낸 최병혁 예비역 대장도 선대위에 합류했다.

한편 국민의힘은 이날 선대위 추가 인선도 발표했다. 후보비서실 정무위원에 김상민 전 MBN 경제부장, 후보 직속 기구인 후보 전략자문위원회 위원으로 조해진·윤두현 의원이 내정됐다. 글로벌비전위원회 부위원장으론 임호영 전 한미연합사령부 부사령관, 위원으로 박기순 전 삼성경제연구소 부사장, 손지애 전 아리랑국제방송 사장이 내정됐다. 이외 직능총괄본부에 조명희·정경희·허은아 의원과 경대수 전 의원 등 전현직 의원들이 다수 이름을 올렸다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr