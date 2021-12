전남대-한국생명공학연구원, 영장류 연구 자원·장비 공동활용 협약

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교와 한국생명공학연구원이 영장류 연구에 필요한 자원과 장비를 공동 활용하기로 했다.

24일 전남대학교에 따르면 전남대 수의과대학(학장 서국현)과 농업생명과학대학(학장 강만종)은 한국생명공학연구원 영장류자원지원센터(센터장 김지수)와 지난 21일 연구 인력의 상호 교류와 영장류 연구에 필요한 자원과 장비의 공동 활용 등을 내용으로 한 업무협약을 맺었다.

이번 협약을 통해 이들 기관은 학연 연계를 통해 상호보완적인 업무체계를 구축하고, 우리나라 영장류에 관한 체계적인 연구를 비롯해 관련된 연구시설 및 장비의 공동 활용, 연구 인력의 상호교류, 연구과제 공동 발굴 및 수행 등에 나서게 된다.

또 영장류를 이용한 연구의 기반을 확립하고 뇌과학, 신약개발, 재생의학 등의 전임상 연구협력을 통해 국내 의생명과학기술 발전과 국민보건 향상에 기여하기로 했다.

특히, 우수한 연구인력 양성을 추구하는 전남대 수의과대학 BK21 FOUR 사업팀과 인수공통전염병, 국가재난형 감염병, 노인성 뇌질환 등 사회문제 해결을 위한 미래 인재 양성에도 힘쓰기로 했다.

